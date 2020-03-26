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影/「人間條件」首度取消 吳念真:要請董事帶權狀開會

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
「人間條件六」舉行取消記者會。左起任建誠、吳念真、羅北安。記者陳宛茜/攝影
「人間條件六」舉行取消記者會。左起任建誠、吳念真、羅北安。記者陳宛茜/攝影

疫情的發生對我這種年紀的人有另一種警惕，好像是上天給我們所有人的一種試探。」被譽為劇場「國民劇」的「人間系列」，系列六「未來的主人翁」原本要在4月中旬開演，遇上新冠肺炎疫情只能延期。導演吳念真今舉行「人間條件六:未來的主人翁」演出取消記者會，感嘆疫情打亂台灣所有產業，但相信「大家有智慧走過這一段」。

吳念真說，「人間條件六」在總統大選後演出。去年九月綠光劇團排檔期時，便想到選舉帶給人們許多動盪，「想演一齣戲處理上下兩代的遺憾與和解，就像選舉一樣。」花了許多錢做布景，但疫情來了「擋不了」，希望六月還有機會演出，

「人間條件一」當年在2003年SARS疫情的衝擊下，仍創下國家戲劇院三度加演的紀錄，但新冠肺炎的衝擊更劇烈。綠光劇團製作人李永豐和吳念真經過評估，決定取消四月到五月的演出共十五場，這也是「人間系列」系列首次取消演出，光是票房收入便蒸發近兩千萬。

紙風車文教基金會四月份要舉行董事會。吳念真打趣，會前要發通知給所有董事把土地所有權狀和房地產權狀帶到現場，「我們需要貸款」。綠光劇團團長羅北安則說，劇團沒有土地房子這些恆產，「難道要拿吳念真去抵押嗎?」

羅北安表示，許多在紐約的演員同學告訴他，百老匯關閉後，「演出沒有了、餐廳也關了，房租還照付，怎麼辦?」綠光劇團決定比照紙風車，四月推出線上劇場「綠光返笑日」，邀請宅在家的劇場演員拍一分鐘影片投稿，錄取者便有獎金。

紙風車劇團團長任建誠說，演員待在家裡，能夠透過線上劇場拿到一點點收入，相對比較安心。他指出，疫情若繼續下去，將影響一堆劇場人轉行，此一線上劇場可轉移演員對未來的恐慌，同時也趁機磨練自己的表現與創意。

疫情 劇場 吳念真

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