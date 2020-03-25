農委會調降政策性農業專案貸款利率0.25個百分點

農委會為因應新冠肺炎對農業之衝擊，減輕農漁業者財務負擔，宣布自今天(25日)起全面調降政策性農業專案貸款利率0.25個百分點，以協助農漁業者渡過難關。

農委會農金局表示，為合理反映市場成本，隨市場利率浮動，專案農貸利率於107年4月16日起，由固定利率調整為依中華郵政2年期定期儲金機動利率加(減)碼浮動計息，本次因中華郵政2年期定期儲金機動利率調降為0.845%，調整前為1.095%，各項專案農貸利率配合全面調降0.25個百分點。

農金局說，借款人貸款利率自動調降，無須提出申請，調降後農業天然災害低利貸款利率降為0.54%，其他18項專案農貸利率則介於0.29%至1.43%間，總受益戶數約計18萬戶，貸款餘額847億元，農漁業者1年節省利息約2.1億元。