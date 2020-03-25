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文化部所屬場館進場控制百人内 主辦室内表演全取消

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

針對中央流行疫情指揮中心今日宣布，公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦，文化部考量藝文活動參與人數眾多，為免長時間近距離接觸，降低可能的傳播風險，針對文化部所屬機關（構）及行政法人之表演、展覽型場館提出因應原則。文化部所屬場館主辦室内演出活動皆暫停，展館内觀眾同時間進場控制百人内。

文化部表示，所屬機關（構）、行政法人表演型場館主辦、合辦及所屬劇團、樂團室內演出活動自即日起暫停；場館外租辦理之室內演出活動，觀眾人數超過100人以上，建議取消或延期；觀眾人數100人以下之演出，文化部了解其演出之困難，將請場館主動協助演出單位延後演出相關事宜，若決定延後或取消演出，場租將全額退回，並協助觀眾辦理全額退票。

同時，因應暫停演出或延期，將視團隊需要，在做好防疫措施的前提下，協調場館提供表演廳或其他空間，讓團隊得以進行排練、訓練等利用。

文化部所屬機關（構）、行政法人表演型場館外租節目，若屬100人以下之室內演出活動仍規劃演出者、500人以下之戶外演出活動仍規劃演出者，必須依據中央流行疫情指揮中心「『COVID-19（新冠肺炎）』因應指引：公眾集會」提供之6項風險評估指標進行評估，若經評估具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理；倘評估決定辦理，並應訂定防疫應變計畫，落實相關防疫準備與措施。

此外，文化部所屬機關（構）展覽型場館應重新計算同一時段容留人數，展場內觀眾人數不得超過100人，且參與者之間需保持一公尺以上距離為原則。

文化部旗下展館包括台博館、台史博、國父紀念館、台文館、台東史前館等。其中史博館因整修閉館，人權館因應新北市博物館閉館14天政策，上周已閉館。表演場所則有兩廳院、台中歌劇院、衛武營等。

文化部 疫情

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