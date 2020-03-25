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4月1日起 旅客進34個台鐵車站都要量體溫

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
因應新冠肺炎疫情，台鐵局宣布已購買32台紅外線測溫儀，34個車站4月1日起實施進站旅客量測體溫。本報資料照
因應新冠肺炎疫情，台鐵局宣布已購買32台紅外線測溫儀，34個車站4月1日起實施進站旅客量測體溫。本報資料照

因應新冠肺炎疫情台鐵局宣布已購買32台紅外線測溫儀，34個車站4月1日起實施進站旅客量測體溫，另配合額溫槍到位時間及徵召防疫天使、部分工時人員進度，陸續增加量測體溫車站，預定5月1日起所有車站都要量測進站旅客體溫。

台鐵局也表示，為降低車內旅客擁擠度，4月1日至4月6日清明節連續假期疏運期間，對號列車不發售站票；電子票證、定期票仍依現行使用規定乘車。

台鐵局表示，3月6日起於南港、板橋、桃園及台北等站進行測試，3月底將配置於其他松山、中壢、新竹、台中、嘉義、台南、新左營、高雄、宜蘭、羅東、基隆、汐止、樹林、彰化、斗六、屏東、花蓮、台東，總計22個車站，以額溫槍量測旅客體溫。

隨疫情升溫，台鐵局也提出各項加強防疫措施，各車站實施減少民眾群聚加強管理措施、停止場地租借、車站水龍頭加大出水量、通勤及莒光號列車增設洗手乳、緊急辦理車站及列車換裝感應式水龍頭、因「COVID-19新冠肺炎」之旅客退票免收手續費等防疫，另外自3月27日起暫時停止對號列車提供飲用水及紙杯。

台鐵局表示已因應疫情，訂定處理身體不適旅客標準作業程序、第一線同仁教育事項、行車應變措施與通報機制，保障旅客健康並落實公共運輸責任。他們將配合交通部、中央流行疫情指揮中指示，落實各項防疫工作。

台鐵 疫情

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