故宮防疫措施升級！即日起管制展場內觀眾不超過百人

新冠肺炎延燒，為了減低社區感染風險，疫情指揮中心今天宣布即日起，室內超過100人以上、室外活超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。若博物館超過百人進場，需要暫時關閉嗎?故宮今天表示，照常開館，但會管制展場內觀眾人數不超過百人。

故宮表示，配合今（25）日中央流行疫情指揮中心宣布「室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險」，國立故宮博物院南北院區，即日起採取防疫升級管理措施。

首先，管制展場內觀眾人數不超過百人，並於大廳設置觀眾等待區，確實作好觀眾分流措施。

此外，如遇團客入場，將引導各團分樓層、各自帶開參觀，並要求所有入場觀眾保持1.5公尺間距進行參觀。

故宮表示，目前每日進館人數約300人至400人，以一天開館8小時計算，原則上每小時平均不會超過百人。而故宮舉辦對外之集會、演講、工作坊、研習班等活動，因應疫情發展，已機動停止辦理或延期辦理。