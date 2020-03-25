全台防疫消毒大隊成立！消毒重點區域有這些
新冠肺炎疫情持續延燒，環保署今天宣布，與22個縣市環保局日正式成立防疫消毒大隊，將針對民眾出入頻繁的戶外公共場所環境加強消毒工作。
消毒重點區域包括捷運、火車、公車及計程車招呼站等交通場站，百貨賣場、電影院、健身房等大型營業場所，超市、市場、商圈等人潮聚集民生熱點，以及學校及民眾洽公機關等場所周邊環境。
環保署表示，各環保局將每日回報消毒成果，以確保民眾安全；統計全國消毒大隊參與人數達3030人，投入相關消毒機具1060台、消毒車輛342輛。
環保署呼籲，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入本次防疫消毒工作，針對各場所內部環境，特別是人員經常接觸的表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸的任何表面。
此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次，如果顧客頻繁出入，可適度提高消毒頻率。
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