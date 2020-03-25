桃機24日旅運量稍微回升

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，桃園機場24日旅運量為4917人，較23日最低點4495人稍微回升。搭機旅客及機場工作人員穿戴各種防疫裝備，確保自己及他人的安全。

桃園機場受到新冠肺炎疫情影響，23日實際入出境4495人，創下今年1月展開防疫措施以來的歷史最低點。

24日桃機實際有2932名旅客入境，1985名旅客出境，合計4917人，較23日防疫最低點稍微回升424人。25日預報人數有6038人，不過實際人數可能會低於這個數字。