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桃機24日旅運量稍微回升
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，桃園機場24日旅運量為4917人，較23日最低點4495人稍微回升。搭機旅客及機場工作人員穿戴各種防疫裝備，確保自己及他人的安全。
桃園機場受到新冠肺炎疫情影響，23日實際入出境4495人，創下今年1月展開防疫措施以來的歷史最低點。
24日桃機實際有2932名旅客入境，1985名旅客出境，合計4917人，較23日防疫最低點稍微回升424人。25日預報人數有6038人，不過實際人數可能會低於這個數字。
25日搭機入境的旅客，除了口罩是基本配備以外，還穿戴雨衣等能夠取得的防護裝備，確保搭機時的安全，而1家在入境長廊設置臨時櫃檯的電信公司人員，全身包覆隔離衣受理旅客申辦手機門號業務，大家都保護自己也保護他人免於疫情的威脅。
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