餐桌加隔板、車廂每2小時消毒 高鐵公開防疫新措施

新冠肺炎疫情持續，台灣高鐵表示持續超前部署各項防疫措施，勸旅客全程配戴口罩，並停用占內生飲水台，每兩小時消毒車站一次。另在旅客常接觸的售票機、電梯入口等處安裝酒精噴霧器。

高鐵表示也加強列車清潔，車廂都設有獨立空調系統，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒。每日收班後，再次執行列車全面清潔消毒作業。

高鐵也說，若發現疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客時，除將立即通報鐵路警察外，也會立即針對該旅客乘坐列車執行深度清潔，將列車回送基地以機械噴霧消毒該車組、擦拭消毒餐桌扶手等旅客易接觸設備、更換該座位椅布、更換該車廂所有空氣濾網，積極維護旅客健康安全。

高鐵第一線員工的防疫也加強，高鐵表示，組員簽到時需接受體溫測量，若額溫高過37.5度，即暫停組員勤務，並建議返家就醫。車勤人員也採分區休息用餐，並在餐桌加裝隔板，避免飛沫傳染。各運轉中心規劃各區人員動線，北、中、南組員各自有清楚的指標，引導至指定地點休息，避免組員交叉感染。

高鐵也說，站務人員全面執行固定分組防疫班表，他們將所有站務人員分成固定三組，以一組早班、一組晚班、一組休假方式來輪班，各組之間不得調換班。更重要的是早晚班交接時，早班同仁離開後，晚班同仁才會上櫃。上下班的動線也會錯開，降低同仁間交叉感染風險。全體員工也暫停國外出差。