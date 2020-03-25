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航空城第三跑道通過環評 環團憤怒擬提行政救濟

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天許多環團及在地居民出席環評大會，反對通過桃機第三跑道開發案。記者吳姿賢／攝影
今天許多環團及在地居民出席環評大會，反對通過桃機第三跑道開發案。記者吳姿賢／攝影

環評大會今天通過桃園機場第三跑道開發案，5個環團今天發出聯合聲明，指本案環評至今有沙崙油庫風險及大規模搬遷影響兩大問題未妥善評估，也沒有評估「零方案」以外的替代方案，且有五個開發行為未實施環評，經民間團體一再提醒，都未獲開發單位妥善回應，今天草率通過環評，民間團體深表憤怒與遺憾，待環保署正式公告後，將評估是否提起行政救濟。

桃園航空城反迫遷聯盟、台灣人權促進會、環境法律人協會、環境權保障基金會、惜根台灣協會今天共同發出聯合聲明，表達對第三跑道案通過環評的不滿。環團聲明指出，第三跑道預定地距離沙崙油庫僅350公尺，然而在多達4000多頁的環評書件中，油庫相關的風險評估草率帶過，機場公司在書件中辯解美國、日本、荷蘭都有機場與油庫距離150公尺至300公尺的情形，刻意混淆前述所指的油庫都僅供該機場用油油庫，與沙崙油庫的規模絕對無法相比。

聲明指出，機場公司最常在會議中提到「飛機碰撞機率遠低於10的負7次方」僅是機場規範設計「對碰撞發生機率的要求」，並非實際碰撞機率。風險矩陣的評估方式也全無量化計算、機率評估方式、災害損失評估等，若以目前機場公司的評估方式對應到香港環境影響評估風險指引，所產生的風險值絕對是無法接受的。

航空城開發計畫是全台至今最大的區段徵收案，本案影響人口甚鉅，單就目前二階環評的桃園機場第三跑道及附近地區，徵收範圍內包括住宅設籍戶數6190戶，約1萬6367人，徵收面積達2599公頃。聲明表示，本案最重大環境衝擊是上萬居民大規模搬遷的社會影響，而社會影響評估項目應包括「現況調查、影響預估分析及評定、減緩對策、監測及管理計畫」，缺一不可。

航空城預計在4月通過環評及土地徵收審議，聲明指出，徵收範圍內有5個應環評的開發行為尚未啟動環評，「未環評即徵收」將違反環評法規。桃園航空城作為涉及多個政府單位共同開發、規模龐大的整體開發案，環評卻僅限縮在第三跑道的單一開發行為，且即便是以「第三跑道」環評而言，也根本尚不完備。

環評 桃園機場 航空城

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