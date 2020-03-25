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航空城第三跑道環評過關 1.6萬人面臨拆遷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評大會今天通過桃園機場第三跑道開發案。記者吳姿賢／攝影
環評大會今天通過桃園機場第三跑道開發案。記者吳姿賢／攝影

台灣史上最大徵收案航空城核心計畫桃園機場第三跑道案，今天成功闖過環評大會，此案涉及沙崙油庫、居民搬遷兩大爭議，環評委員要求提出災害預警計畫、每年一次空難演習，並具體妥善處理居民搬遷問題。第三跑道案開發基地有8973人，再加上整個航空城計畫區，將有1萬6367人面臨拆遷。

桃園機場雙跑道容量為每小時50架次，無法應付日漸升高的旅運需求，桃機規畫設置第三跑道，預估服務容量可提升至每小時80至90架次，另外還會建設衛星廊廳、維修區、新貨運站區。總開發面積723公頃，其中有587公頃要透過土地徵收。

桃機資料顯示，開發基地設籍戶數有3344戶、8973人，徵收後須全數搬離，對當地居民生活有嚴重衝擊。且第三跑道中心線與沙崙油庫僅離350公尺，民間團體憂心若飛機起降稍有不慎、撞擊油庫，將造成重大飛安事故，要求桃機提出具體的風險因應措施。

根據桃機針對拆遷戶規畫，將興建安置住宅供購置或租用，並發放地上物補償費、遷移損失、房租補償，中低收入戶加發救助金。另外基地中的大園國中已搬遷完畢，其餘還有五所國小要配合搬遷，桃機將提供交通車接駁。

至於第三跑道與沙崙油庫問題，桃機表示，根據國際民航組織（ICAO）統計，單一航次發生碰撞的機率低於10的負7次方，將根據辨識、分析、規畫、追蹤、控制，檢討潛在風險因子擬定防災及減災策略。

不少居民今天出席抗議，表示自己沒有接到任何開會通知、住家一開始也沒被納入徵收範圍，最後卻被迫徵收，違反生存權、居住權。環境法律人協會專員徐孟平說，ICAO統計的單一航次發生碰撞機率約10的負7次方，是針對機場建築高度所計算，不包括飛機衝出跑道的意外撞擊率，桃機的風險評估非常粗糙，未考量油庫若洩漏揮發性氣體可能導致連鎖爆炸等重大空難應變計畫。

環境權保障基金會研究員許博任重申，環保署今天為了此案執意召開環評大會，所有與會人士冒風險，無論會議或隔壁休息室都擁擠不堪，若有任何意外「張署長要負最大責任」。他說，此案涉及沙崙油庫、居民搬遷兩大議題，若委員決議讓此案通過，至少要召開專家會議針對油庫風險、居民搬遷等兩大議題評估，確保國家畫時代重要建設可以有相應的環評過程，避免產生遺憾。

今天也有不少居民代表出席支持此案，航空城地方促進會理事長林有財說，他擔任後厝里長很多年，當地居民對於桃機深惡痛絕，因為旅客下飛機就上台北了「經濟發展、繳稅都在台北」，帶給大園居民的只有噪音、空氣汙染及飛航禁限建，沒有一樣正面，航空城是唯一發展機會。

海口里長鄭青木說，桃機啟用至今造成巨大噪音、空氣汙染，危害附近居民身心健康；航空城啟動讓居民期待可以搬遷，但徵收計畫卻一再延宕，房屋漏水、鋼筋裸露也不敢花錢整修，希望可通過環評、加速航空城計畫推動。

環委朱信說，桃機未來規畫每年有50萬航次，20年就是10的負7次方；桃機1979年啟用、1998年發生大園空難，也將近20年，「很巧合20年發生一次碰撞」，建議桃機提出更嚴謹的風險評估措施。許多環委也要求，針對拆遷居民要有更詳盡具體的安置措施。

桃機 航空城 環評

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