祈福超薦在雲端 法鼓山首度線上直播清明法會
清明節即將到來，卻遇上疫情延燒不止。法鼓山宣布，台中寶雲寺預計於3月29日至4月4日清明節期間，以網路直播「梁皇寶懺清明報恩祈福法會」。
這是寶雲寺15年來首度採全程線上共修舉辦此項法會，鼓勵民眾透過雲端為家人親友、先亡眷屬，上線拜懺、發願，為之消災延壽、濟拔超度。
法鼓山表示，寶雲寺在法會期間，每日均將禮請僧團法師講經說法，方丈和尚果暉法師也會透過網路進行開示。寶雲寺勸請參加線上共修的民眾，能每日禮拜「八十八佛大懺悔文」，或持誦「南無阿彌陀佛」聖號3千聲，做為前行功課。
法鼓山表示，寶雲寺「梁皇寶懺清明報恩祈福法會」於3月29日上午8點半起網路直播，雲端祈福與線上共修網址：(https://lh.ddm.org.tw/)
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