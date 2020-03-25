祈福超薦在雲端 法鼓山首度線上直播清明法會

新冠肺炎打亂不少人的出國旅遊規劃，假如不得不出國，卻不幸在國外感染疾病或發生意外，而緊急在當地接受急救或住院醫療，回國後，該怎麼申請健保補助？向保險公司購買的「旅平險」，又該如何準備，才能順利獲得理賠？

2020-03-25 14:21