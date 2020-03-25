塑化劑傷子宮 3成子宮內膜異位不孕女塑化劑含量破表

根據國健署統計，我國每7對夫妻就有1對不孕，求助不孕門診人數每年成長超過二成，創辦台北生殖醫學中心、我國不孕症權威曾啟瑞表示，不孕率不斷增加的主因，除了晚婚與工作壓力以外，環境荷爾蒙也是一大主因，且不孕症患者中有三成有子宮內膜異位，同時研究也發現子宮內膜異位症的患者，體內塑化劑殘留代謝物比沒有子宮內膜異位症患者多出四成七。

曾啟瑞今年三月於國際分子科學期刊（International Journal of Molecular Sciences）發表最新論文，其內容指出子宮內膜異位症患者尿液中的塑化劑的代謝產物MnBP，比沒有子宮內膜異位症病人的含量增加大約47%，顯示塑化劑對生育力的殘害。

根據統計，子宮內膜異位的病患每年新增5萬名，不孕原因中有3成經腹腔鏡檢查確診為子宮內膜異位，且統計數據發現，子宮內膜異位症的患者抽血結果中，塑化劑與鉛含量都偏高，表示環境賀爾蒙與這個病症息息相關。

曾啟瑞指出，MnBP存在於食物保鮮膜、塑膠製品、乳液、化妝品、香水、指甲油、嬰幼兒配方奶粉，消費者應更加注意，他呼籲，塑化劑、戴奧辛等物，一旦進入到人體內就很難代謝，將持續擾亂生殖系統。

他建議，平時應該多補充含維他命A、C、E，抗氧化的食物保護卵巢與卵子質量。而男性要維持精蟲活動力與數量，除了抗氧化食物之外，建議多攝取鋅；高溫對精蟲有殺傷力，儘量避免長期浸泡高溫水中，不穿緊身褲子，才能保持透氣。

另外，也別以為「年輕就是懷孕的本錢」，現在愈來愈多40歲以下的女性出現卵巢早衰，年紀正值黃金懷孕期，卵巢庫存量卻因先天遺傳、後天手術、壓力、習慣等等，數量與品質下降至更年期的狀況。因此，生育力診斷時機很重要，必須跟時間賽跑，愈早愈有「生」機。