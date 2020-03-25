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觀光紓困訓練每場百人以上 交通部：研擬不超過80人

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
交通部長林佳龍。聯合報系資料照
交通部長林佳龍。聯合報系資料照

為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心今天表示，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。交通部推出的紓困方案之一「以訓代賑」，一次人才訓練課程，就集中百人以上學員，也有增加社區風險感染疑慮。交通部指出，將請觀光局修正計畫，每班不超過80人為原則。

觀光業慘澹，業者撐不下去，幾乎都要放無薪假或者裁員。交通部推出以訓代賑，參訓學員可以領到參訓費，不過，一場訓練班集中百人、200人以上，日前就有業者指出，這樣的紓困方法，可能會提高肺炎感染機率。

中央流行疫情指揮中心今天表示，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。因此，指揮中心宣布自即日起，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。

根據觀光局核定課程統計資料，目前旅行、旅宿、導遊領隊以及相關公協會送審的訓練課程，已經多達30幾項通過審核，陸續開課中，不少場次都在百人甚至200多人以上。交通部表示，將請觀光局研提紓困方案中人才培訓的修正計畫，每班以不超過80人為原則，另日前已著手推動線上教學的模式。

另外，交通部指出，交通部長林佳龍也指示開放無雇主的導遊領隊可自提訓練計畫的方案，加速相關從業人員自主訓練及領取補助的進度。

疫情 導遊

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