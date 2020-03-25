乾洗手正確使用方法 揉搓20秒讓酒精蒸發

受到新型冠狀病毒疫情影響，俗稱「乾洗手」的手部酒精消毒凝膠(hand sanitizers)成為搶手商品。近來網路瘋傳一篇「正確使用乾洗手」卻出現錯誤資訊，聲稱手部必須沾溼凝膠長達三至四分鐘才會有效殺菌。

美國疾病防治中心(CDC)網站公告說，酒精消毒凝膠塗抹手中後，必須雙手揉搓直到酒精蒸發，全程歷時約20秒。

近來一篇「正確使用乾洗手」的網文在網路瘋傳，文中寫道：「酒精消毒液發揮功效的時間緩慢，因此必須讓手部沾溼凝膠長達三分鐘至四分鐘，才能達到最大的效果。」

根據美國疾病管制暨預防中心網站公告的「洗手與手部酒精消毒劑使用，居家、遊玩以及外出」(Handwashing and Hand Sanitizer Use At Home, At Play, And Out and About)建議指南，乾洗手使用分量必須足夠塗滿雙手所有表面，雙手相互揉搓直到酒精蒸發變乾即可，整個過程大約20秒，乾燥之後無須沖水，也不要在凝膠蒸發之前就提早擦乾，否則將會降低殺菌效果。

建議指南也指出，民眾應選酒精含量至少60%的乾洗手，幼年孩童使用時必須有大人監督，尤其在學校或托兒所，避免孩子誤食。

另外，如果手部明顯骯髒或滿布油漬，則不建議使用乾洗手，例如剛完成園藝工作或者在室外玩耍、釣魚、露營。建議指南寫道，此時應該以肥皂與清水洗手為佳，除非當時環境條件不允許，才以乾洗手替代。