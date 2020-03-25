指揮中心建議停辦百人集會 林務局森林市集評估中
中央流行疫情指揮中心今天表示，室內100人以上、室外500以上公眾集會活動建議停辦，降低社區感染風險。根據農委會林務局規畫，4月底原本有一場新書發表會，6月初還有一場向來大受好評的森林市集，目前都還在評估是否舉辦。
指揮中心今天表示，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度，因此宣布自即日起室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，以減低社區感染的風險。
此指引可能對各部會、地方政府、學校及藝文團體活動產生影響，林務局表示，目前僅4月底有一場新書發表會及6月初的森林市集會是比較多人的活動，都還在評估當中。
不過早在指揮中心建議前，林務局就已「超前部署」延後兩個活動，分別是3月14日的「109年度林業及自然保育有功表揚大會」，以及3月21日「森林護管員暨績優社區表揚大會」，至於延期到何時舉辦還未確定。
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