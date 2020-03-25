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第三跑道今環評對決 桃機董座率隊、桃市府出動10主管

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天環保署環評大會審查桃園機場第三跑道開發案，環評委員及各機關代表出席踴躍，但都要採隔間坐。記者吳姿賢／攝影
今天環保署環評大會審查桃園機場第三跑道開發案，環評委員及各機關代表出席踴躍，但都要採隔間坐。記者吳姿賢／攝影

全台史上最大徵收案航空城的核心計畫「桃園機場第三跑道」開發案，今天進入環評大會審查，各單位大陣仗出席，桃機11人由代理董事長林國顯親自率隊，桃園市府更出動1個副市長跟9個局處主管，登記發言環團及民眾超過20人，也有2名立委將出席關心此案。

日前環保署1名員工確診新冠肺炎，為加強防疫，環保署已啟動電梯分流、廣設酒精等措施，環評會議更要採兩兩隔間坐、與會人士都得戴口罩，並限制各單位出席人數。像是開發單位只能6人出席，相關機關2人出席，登記發言民眾、環團只能在隔壁會議室看直播，輪到發言時才會進入會議室。

雖然環保署已控管與會人數，不過因環評會議室不大，又要採隔間坐，環保署綜計處人員光是排位置、準備開會流程就忙了一天，還在環保署一樓大門口設置報到處，一一確認出席人數，並要量測體溫才能進入環保署大樓；會議桌上還放乾洗手跟酒精棉片供與會人士使用。

今天環評大會由環保署長張子敬主持，會議開始前，他先說明環保署員工確診狀況，強調疫調師認為該名確診員工跟人接觸不多，環保署感染機率低，雖然有些人要求停開環評，但還是決議繼續開會，將會加強防疫措施。

今天環評大會審查桃園機場第三跑道案，旁聽民眾只能在隔壁會議室觀看直播，輪到發言時才能進場。記者吳姿賢／攝影
今天環評大會審查桃園機場第三跑道案，旁聽民眾只能在隔壁會議室觀看直播，輪到發言時才能進場。記者吳姿賢／攝影
今天環評大會審查桃園機場第三跑道案，會議桌上準備乾洗手跟酒精棉片。記者吳姿賢／攝影
今天環評大會審查桃園機場第三跑道案，會議桌上準備乾洗手跟酒精棉片。記者吳姿賢／攝影

環保署 環評 酒精

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