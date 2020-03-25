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美容院拿開架美齒貼片兼做美齒 民眾做完牙齦潰爛

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

一名女性為了擺脫黃板牙，在美容師的介紹下，以每次1000到2000元的價格，在美容院內美白牙齒，但牙齒非但沒有變白，還造成牙齦潰爛，近年類似事件層出不窮，但業者為了規避責任，執行美白牙齒過程多請民眾自行操作，導致舉發難度高。

牙醫師公會全聯會副秘書長、開業牙醫師郭文傑表示，坊間的美齒產品多元，光是開架式的商品，就有美齒貼片、美齒液等，這類產品的漂白劑濃度都遠低於醫療使用，效果有限，且不當使用恐會出現反效果。

郭文傑表示，有些美容、美甲業者，會私下提供美齒的服務，其美白牙齒的漂白劑，藥劑來源不明、濃度不明，甚至有些恐怕只是開架商品，部分業者為了加強效果，會加倍用量，但實際上都可能傷害牙齦、牙齒，最後造成不可逆的結果。

郭文傑表示，牙齒的色澤改變，原因多元，如抽菸、喝咖啡、藥物、遺傳、根管後牙齒變色等，治療方式並非是一帖走遍天下，必須得對症下藥，抽菸或是嗜喝咖啡引起的黃板牙，透過磨砂、修復即可調整牙齒的色澤；藥物或是根管後引起的變色，必須使用不同的美白技術作一調整。

因根管引起牙齒變色的女性患者，希望能改善牙齒色澤，部分牙醫師建議應使用全瓷冠，但最後透過齒內美白達到改善牙齒色澤的效果。

郭文傑說，美齒方式多元，必須對症下藥，而坊間主要透過貼片替民眾美白，加上在介紹時常會誇大不實，為了避免類似的情形發生，衛福部委託牙醫師公會製作「牙齒美白治療指引」以及「健康照顧」手冊，幫助民眾趨吉避凶，避免走上冤枉路。

他也提醒，美齒屬於醫療行為，別為了貪圖便宜，最後傷害牙齒，反而得花更多錢治療，應該要尋求合格牙醫師諮詢處理，一旦有業者提供美齒服務，建議應勇於舉發。

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