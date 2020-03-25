防疫注意！醫師：洗完手必做這動作 否則病菌更易生長

新冠肺炎疫情升溫，醫師提醒不僅要勤洗手，還要正確清洗，尤其在濕洗手後必定要擦乾雙手，否則潮濕的雙手更容易造成病菌的生長。

成大醫院感染科醫師羅景霳指出，生活環境中有許多肉眼看不見的細菌和病毒存在物體表面，有很大機會藉由雙手將物品上的病菌帶到眼、口、鼻等黏膜上，需要藉由洗手降低病菌侵入身體的機會。

羅景霳表示，洗手主要有2種方式，每個人平時都會使用到的「濕洗手」，也就是利用水和肥皂來洗手，以及比較方便的「乾洗手」，利用酒精、異丙醇及丙醇等乾洗手液來洗手。濕洗手可以清除掉絕大部分的病菌，包括新冠肺炎病毒，但是因為需要用水，所以相對不方便；乾洗手液雖然方便，卻對於腸病毒或諾羅病毒等會造成胃腸感染的病毒效果不好，不過對於新冠肺炎病毒則是綽綽有餘。

醫師表示，洗手時要「搓」對，用乾洗手液時，要用搓的將乾洗手液搓乾；濕洗手時，要搭配水和肥皂搓出泡沫，以將洗手的防疫效果發揮到最大。搓手時需依「內外夾弓大立腕」的順序，將手心、手背、指縫、指背、大拇指與虎口、指尖及手腕都搓到，才能確保手上的病毒細菌都清得一乾二淨，「洗手時最容易被忽略的有虎口、指尖和指縫等處，要特別注意」。

羅景霳說，一般民眾的洗手時間點，在咳嗽或打噴嚏後、照顧生病的人之後、如廁後、處理食物前中後、吃東西前、手有明顯髒汙，及觸摸動物和處理動物排泄物後。目的在避免身上的病菌汙染環境，及外在病菌入侵到身體。另外，進出醫院前後也都應該洗手，以避免自己及關心者生病。