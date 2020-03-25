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夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

汪小菲的S HOTEL變身「防疫旅館」 米其林推薦每晚6千

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
S Hotel 變身防疫旅館。圖／S Hotel 提供
S Hotel 變身防疫旅館。圖／S Hotel 提供

藝人大S的老公汪小菲所開設飯店「S HOTEL」，日前受疫情影響風波不斷，從傳出放無薪假到資遣員工，今日主動發出「S HOTEL合尊酒店股份有限公司響應政府號召，將於2020年3月27日起配合臺北市政府成為防疫旅館」消息。

S HOTEL表示，防疫住房專案一晚6,000元（含稅、服務費），包含早午晚三餐，將由S Restaurant & Bar採用優質食材、主廚Constant張卓智設計多樣化中、西菜色，使用一次性餐具，垃圾特別專業處理，免費WIFI，24 小時前台服務，讓客人能夠安全舒適的度過14天的隔離期間。

據了解，要成為防疫旅館，需通過政府嚴格的層層把關，該飯店位置鄰近機場，周邊擁有5家區域醫院、客房設有獨立式空調、無地毯，百分之百零接觸的專業流程讓交叉感染的機率降到最低，最後，全體員工還需培訓數小時的防疫及消毒流程，才能確立為安全無虞的住宿環境。

S HOTEL指出，會採取最嚴格的標準消毒、防護，為臺北市民提供一個更安全的隔離住宿條件。飯店本身為米其林推薦酒店並由世界級設計大師PHILIPPE STARCK菲力普史塔克設計，帶有強烈的現代設計感，房內設施齊全，包括設計輕巧的浴室、鬆軟宜人的床墊以及B&O音響娛樂設備等。

新冠肺炎 COVID-19

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