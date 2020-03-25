開獎囉！ 1-2月期統一發票今天開獎
疫情陰霾籠罩，還好有發票開獎給我們不缺席的小確幸。今年1-2月期統一發票獎今天下午13點半在電視直播開獎。本期中獎發票自今年4月6日起開始兌獎，期限至7月6日。
二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。增開六獎1組。
雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站，100萬元獎15組、2千元獎1.5萬組，500元獎原40萬組，今年增加為50萬組。
財政部表示，去年11-12月期1000萬元特別獎中獎發票至今仍有4張未領，提醒民眾領獎期限至5月5日止，為了防疫最近待在家的時間比較長，可趁此好好整理手上發票，不要與財神爺擦身而過。
財政部官員表示，雲端發票專屬500元獎今年大增10萬組，中獎機會大為提高，建議民眾用統一發票APP索取發票，就可多對雲端發票專屬獎。除了中獎機會多之外，發票APP在獎號開出後就能立即對獎，4月6日開始兌獎時就能即時兌領並將獎金匯入帳戶，非常方便，很多用戶都說「一試成主顧」。
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