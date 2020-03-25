Uber Eats、foodpanda推無接觸送餐新服務 免費撐醫療

隨著疫情延續的時間越來越長，各行各業都受到或多或少的衝擊，許多餐廳受到外食人潮銳減影響，也面臨經營困境。美食外送平台在這波疫情中，也許是少數影響較小的行業，近日Uber Eats、foodpanda均推出支援計劃，陪伴醫護人員、餐飲業者、外送夥伴與用戶一同渡過漫長抗疫期。

Uber Eats宣布推出「Eats挺你」支援台灣計劃，針對醫護專業人員、餐廳業者、合作外送夥伴及平台用戶推出一系列支援計劃。包括與醫療院所合作，提供25,000份免費餐點給防疫與醫護人員，透過線上申請表單，送上餐點實質支援抗疫最前線。

針對自備行動裝置的業者，將提供5,000個免平台上架費用的申請名額，讓中小型餐飲業者能夠更輕鬆、快速的上架至平台，啟動外送服務。同時，Uber Eats也已於全球推出「無接觸」外送服務App新功能，讓消費者可在結帳時一鍵選擇將餐點「放在門口」或「放在大廳」，減少非必要的接觸。而LINE Pay付款選項也將陸續在台灣Uber Eats App上線，成為信用卡、Apple Pay支付以外的非現金交易新選擇。

而foodpanda除了贊助1萬份免費餐點予第一線辛苦抗疫的醫護人員，整個3月也祭出免外送服務費、指定店家優惠、滿額折抵等優惠活動，包括美食、生鮮、雜貨即時外送服務都適用，降低民眾外出頻率與感染風險。並提供「無接觸送餐」服務，消費者下單後可選擇「線上付款」以避免現金交易時的手部接觸，餐點即將抵達時消費者可點選「無接觸送餐」按鍵開啟與外送夥伴的線上對話，事先約定將商品放置於指定位置，領取商品時外送夥伴也將與消費者保持1公尺以上的距離，確認領取商品。