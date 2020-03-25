北醫大研究新突破 AI用抽血數據能助判讀血癌風險

新發現！罹患癌症的風險，可透過一般健康檢查的抽血數據即可窺知一二。台北醫學大學與跨國研究團隊，運用AI人工智慧，以細胞群落數據篩檢惡性血液腫瘤，目前該研究已於16日發表在自然期刊（Nature）旗下的「科學報告期刊」（Scientific Reports）中。

台北醫學大學醫學資訊研究所副教授雪必兒表示，此項研究是運用AI人工智慧執行，研究團隊包含韓國、斯洛維尼亞及沙烏地阿拉伯等國共同參與，團隊蒐集韓國首爾建國大學（Konkuk）附設醫學中心，總計882件血液腫瘤案例，其中457例為惡性，425例非惡性。

後續運用七種模組讓AI人工智慧學習後，針對蒐集到的血液腫瘤案例的抽血數據進行判讀，結果發現運用ANN模組判讀的診斷率最高，可達到九成三。

雪必兒表示，癌不如其他癌症容易診斷，通常需要配合血液抹片以及骨髓抹片檢查，許多患者發現時往往都已是中末期，錯過最佳治療時期，而這種新的篩檢方法則可以在病人的常規健檢中，從抽血檢查就能即早發現風險，及早因應，研究成果令人振奮。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新公布的全球癌症發生率，台灣癌症發生率每10萬人口296.7，已名列全球癌症發生率第十名，另根據衛生福利部的死因統計，近年國人每年死於癌症的人數已逼近5萬人，不但影響患者與家人之生活品質，更造成龐大的醫療費用及支出，如何有效防治癌症，已成當前重要課題。

雪必兒表示，該研究結果讓醫療院所只要透過現行抽血數據加上AI的輔助分析，就能發現民眾未來罹患淋巴癌、血癌等惡性血液腫瘤的風險高低，民眾不需再做額外的檢驗，既可節省醫護人力，減少醫療用及時間等成本，也可收早期發現，早期治療，減緩癌症死亡率等效果。