石化業高排碳是必要之惡？ 學者：關鍵是納入轉型政策

綠色公民行動聯盟今公布去年20家空汙大戶，其中13家為石化關聯產業，且石化業歷年受空汙法裁罰占比漸增，改善情況相當有限。台大風險中心博士後研究員趙家緯表示，研究指出石化業若導入先進技術，2050年增產40%同時排碳量也可減少一半，但關鍵是要納入轉型政策。

趙家緯表示，石化業總能源消費量占台灣37%，含電力消費的排碳量占15%，是單一行業占比最高，此為台灣談論能源轉型、減碳時不可迴避的議題。

「石化業生產的基礎物質是生活必須品，但其高排碳是必要之惡嗎？」趙家緯說，國際研究已經顯示不同情形跟不同願景，根據國際能源總署在2018年提出的「石化業未來願景」，全球石化業可藉由「增加回收料與替代料使用」、「製程能源效率提升」、「導入碳捕捉封存」、「以天然氣替代燃煤」等替代措施，促使2050年全球石化業產量增加40%，但排碳量為今天的一半，空汙、海洋塑膠垃圾更減少90%。

趙家緯說，研究報告指出，「石化業轉型是可能的，關鍵是要不要把政策納入」，國際能源總署為此提出強化空汙標準、推動生產者延伸責任制、建立同業排碳、能源效能標準規範、移除對燃料及原料的補貼等政策措施。

趙家緯指出，透過嚴格空汙排放標準，或透過財務、貸款措施檢核石化業績效，都可以引導石化業轉型。遺憾的是台灣石化業在全球氣候變遷評比都是敬陪末座，包括2017年的國際碳揭露計畫（CDP）評比，台塑在全球22大石化業因應低碳轉型方向的政策完整度是倒數第一。另最新一份倫敦政經學院針對轉型路徑倡議計畫評比，針對全球22個石化業畫分四個等級，結果台塑只贏過兩個石化業。

趙家緯說，各項評比顯示我國石化管理機制較弱，應導入更有利的政策規範。十年前發生國光石化案爭議，當時聲稱要做石化業政策環評跟擬定未來發展，但後來完全沒繼續做，「國光石化吵完了，卻沒想過石化業未來在台灣的定位」，他呼籲此時此刻要重啟相關機制，從空汙角度、氣候變遷、海洋廢棄物、循環經濟角度審視石化業未來，把握轉型的機會之窗。