綠盟點名空汙大戶 這些知名企業上榜

綠色公民行動聯盟今天根據去年空汙法裁罰總額、違規次數，公布20家空汙大戶，其中有13家為石化相關產業，顯示石化業有必要加強管制；綠盟另選出四家嚴重空汙大戶，包括包材生產商三櫻企業、國營事業中油、石化龍頭台塑、台泥集團旗下的信昌化工。

針對去年四家嚴重空汙大戶，綠盟專員柯乾庸表示，三櫻是台中的複合性包材生產商，其客戶包括統一、義美、味丹等大品牌，因偷排有毒氣體成為成為第二家被開罰2000萬的企業。信昌化工則在高雄設廠30年，去年因墊片老舊破損洩漏引發火災，近三年多次因為設備元件洩漏超標遭裁罰，顯示設備老舊、管線耗損。

柯乾庸說，台塑集團去年有25次違規紀錄，裁罰1355萬元，前年更有28次違規，連兩年違規次數第二高，其中台塑、台化、台塑化都發生火災意外。中油宣稱近三年環保罰款減少，裁處次數卻連兩年居冠甚至創新高，違規原因為設備元件洩漏超標、設備異常、未依許可證規範操作等，「作為國營事業不從頭做好汙染防治，像擠牙膏一樣，抓到一個改一個，沒抓到就讓它漏」。

綠盟副秘書長曾虹文表示，每次違規次數前十大名單，超過半數都是石化業，去年上榜的六家石化業這次又全數上榜，分別是中油、台塑化、台化、信昌、長春人造樹脂、國喬。歷年裁罰次數中，石化業占比愈來愈高，去年就占將近四分之一，改善情況不佳。

曾虹文說，石化廠不斷洩漏又老是改不好，一大原因是石化廠相當老舊，1950、60年代有許多石化廠相繼設立，最晚完工的六輕石化園區迄今也已30年，若未全面掌握老舊石化廠的狀況，祭出改善誘因並加強管制手段，要求全面汰換老舊設備、管線。

石化廠設備元件屢次洩漏還牽涉工安問題，曾虹文說，揮發性有機物洩漏會讓員工長時間暴露在高濃度、有害氣體環境工作，也容易產生爆炸，對員工生命造成威脅，呼籲政府提出環境、工安的治理機制，落實環境、勞檢聯合稽查。