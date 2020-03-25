疫情求生！異地辦公夯 飯店客房變身「辦公室」

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，居家檢疫人數暴增，飯店除了推出一波波「家人安心住」優惠方案，看準目前全台有近百家大型企業落實居家辦公與異地辦公需求，雲朗觀光集團推出「客房辦公室」，創新客房的多元利用。

雲朗觀光集團君品酒店台北、翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(嘉義、台中、礁溪)與品文旅礁溪共同推出以客房作為「獨立辦公室」的短租方案，公司行號可以每日為單位，租用飯店房間作為員工異地辦公的場所。

業者表示，租用每日可使用10小時，每房自2人起，至多5人共用，君品酒店每房2,100元起，翰品酒店、兆品酒店、品文旅每房收費自1,200元起，可租用1日、5日、10日或22日不等，提供水、咖啡包、茶包與WIFI無線網路、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機、交誼廳設施，此外，還可以使用飯店健身房與自助洗衣等設施。