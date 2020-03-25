搶票要快！長榮3月27日至4月7日暫停多個台美航點

由於家人生病，24日一早想定27日長榮航空(Eva Air)芝加哥直飛台北班機的小菲，卻怎麼都找不到票，經致電查詢後發現，從3月27日起到4月7日，長榮航空暫時停止飛航芝加哥到台北往返班機，而紐約甘迺迪機場、休士頓喬治布希(IAH)機場，以及加拿大多倫多機場(YYZ)也都將在這段時間暫停直飛台北班機。飛往中國大陸的航班也有調整。

根據長榮航空信息，芝加哥在4月7日以前，只剩3月25日凌晨以及3月26日凌晨直飛台北班機維持正常起降，從3月27日起到4月7日，此段航線將暫停營運；除了芝加哥、紐約、休士頓、多倫多等機場，長榮航班暫停外，西岸直飛台北的長榮班次也將大幅減少，詳細定票、改票及其他信息，可直接到官網www.evaair.com，或電洽美國客服免費電話(800)695─1188。

這項暫停飛航的措施，主要因應包括台灣及許多東南亞國家，都實施了禁止外籍人士入境或轉機的嚴格防疫政策。

旅行社提醒，如果想要搶搭這兩天班機回台灣的旅客，最好留意一下自己回程日期是否有足夠彈性，因目前所有返台者，都必須居家隔離14天，而且4月7日是暫停恢復飛行的日期，屆時也可能因為疫情而推遲。

為了疫情防控，中國東方航空公司也多次調整北美航線航班，華埠海天旅行社表示，24日收到東航最新訊息，浦東-芝加哥航線即日起到4月28日，每周航班將減少到僅飛一班，固定每周一從上海飛芝加哥，隔天則從芝加哥飛返上海。

不過，經本報記者致電東航客服專線(855)58-95530詢問，芝加哥飛上海浦東機場的航班，需到4月24日才有空位可預定，詳細班機信息，可查詢官網：www.usceair.com。

原本芝加哥直飛北京的海南航空，目前從官網查詢均無法定位。