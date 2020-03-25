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台鐵第一節車廂乘客最早到站？林佳龍認真回應了
有網友向交通部長林佳龍的臉書詢問，為什麼付同樣的錢，第一節車廂可以比其他車廂先到達目的地，還補一句「台鐵黑錢喔」。對此，交通部長林佳龍在臉書表示，因為太多網友私訊問這個問題，他直接貼文，一次解答。「其實火車第一節沒有比較快」、「麥擱問啊」。
林佳龍表示，雖然第一節車廂比較早進站，但是每一節車廂的門都是同時開啟，所以所有乘客都是同時下車，即使是第一節車廂的乘客，也無法提早下車。
網友留言，第一節雖然最早進站，但通常離出口處也最遠，蠻公平的。另有網友建議「開放可以把他綁車頭，第一個到站」，引來林佳龍回應「這個費率我們要精算一下」。
有網友說「你那麼趕的話，可以學印度人直接坐車頂」，林佳龍則回他「千萬毋倘，台灣鐵路已經電氣化，上車頂只會晚七天回家」。
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