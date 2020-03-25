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邀企業買禮券取代員旅 業者推聯合住宿券救觀光

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
靈知科技董事長林吉財今天宣布推出「旅宿聯合住宿券」，預計招募國內1000家上市櫃企業。記者潘乃欣／攝影
靈知科技董事長林吉財今天宣布推出「旅宿聯合住宿券」，預計招募國內1000家上市櫃企業。記者潘乃欣／攝影

新冠肺炎疫情持續，企業員工旅遊也停擺。靈知科技董事長林吉財今天宣布推出「旅宿聯合住宿券」，預計招募國內1000家上市櫃企業，邀企業福委會採購國內星級飯店住宿券給員工，預估創造120億元的旅宿業收益。員工收禮券不必扣稅，也能先擺著，待疫情結束再出遊。

台灣觀光發展協會和前瞻觀光政策研究室今天台北舉行武漢肺炎產業紓困與振興座談會，林吉財表示，「千家旅宿聯合住宿券」預計招募1000家上市櫃企業參與，目前有300家。他從上市櫃企業每年國內外旅遊預算來推估收益，約是全台200萬名員工，每人6000元，總共120億元。

行政院觀光發展推動委員會委員黃正聰表示，此方案接軌企業福委會，也有接軌零售端。特色是企業平時提撥福利金是免稅，員工拿到住宿券不會扣稅，也不用立刻出國。過去很多企業員工旅遊都是辦出國，他認為發禮券是這個年度可以做的事。

黃正聰向今天出席的北台灣觀光旅宿業者說明，我國政府這禮拜新增紓困2.0版，原因是新冠肺炎疫情擴大到歐美後，遠超過原先預估，可能還會再延長半年。當時提紓困1.0版時，肺炎從中國大陸發生，範圍還沒那麼大。交通部長林佳龍曾向他說，如果疫情再惡化，不排除會有紓困3.0版。

紓困2.0還包括救濟個別員工，但黃正聰說此案未定論，目前交通部說勞工每月補助一萬元，總統府則說要補助勞工投保薪資的兩成，兩邊不同調，行政院之後才會拍板。

另有人才培訓時數120小時，不過容量有限，六個月間總共只能參加120小時；交通部正考量由大型企業自行提案來辦，在這之前可以參加勞動部的充電再出發計畫，和交通部的規畫很像，可由企業自行研提。

黃正聰也說明旅行業和旅館救濟補助的差別，旅館是一次性，每次20萬元，旅行業則是一個月10萬，可有三個月。

他表示，目前觀光業損失達3000億元，加上航空業損失約4000億元；只要行政院喬的出錢，他都會說應該要給，盼能維繫觀光業生命力，將來復甦時才有個根在。

新冠肺炎 疫情 住宿券

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