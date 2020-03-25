5月起搭台鐵先量體溫？網友點出關鍵不看好：根本量心酸

台灣為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，實施多項物資及交通管制命令，並加強防疫宣導。交通部近日指示台鐵自5月1日起，所有車站實施體溫量測，卻未見人力、拒載體溫過高者等配套，引起民眾討論。

台鐵為防止可能病例搭乘大眾運輸，將於5月1日施行全面量測體溫，因範圍包含無人站在內的所有車站，實施日期又在一個月後，加上相關配套措施尚未研擬完成，故不只引起第一線人員反彈，也在網路上引發網友議論。

不少網友認為，台鐵要推行全面量體溫難度太高，除了人數太多外，現在也未宣布可禁載發燒旅客，若是對方堅持搭車，台鐵也只能同意。「塞爆」、「難度太高了吧」、「光想就覺得不可能的政策」、「又不能拒載量心酸喔」、「還不如要求一定要帶口罩」。

據《聯合報》報導，除了大站設有紅外線測溫儀外，小站則使用額溫槍，若為招呼站（無人站）則可能由列車長量測，也有人認為不太現實。「一台車這麼多門，列車長會跑死，除非只開一個車廂」、「47個車站多派站員去量就好了吧？一天兩個，也只要多買7隻，8個車班幾百人要多買好多（額溫槍）」。

此外，現下疫情正是緊張時刻，推行時間卻按排在5月，延遲整整一個月也讓眾人覺得緩不濟急，「5/1會不會太晚了，高峰期早就過了」、「今天3/24，5/1我是看錯什麼」、「5月…也太久」。不過，交通部政務次長王國材昨日表示，因應清明連假疏運，各類大眾運輸有必要擴大實施旅客體溫量測，故在4月1日前，主要車站便會開始實施的溫測量，也有網友回報南港車站已設置紅外線測溫儀。