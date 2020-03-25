口罩吃緊！農產批發市場6天需1.2片 本周開始配送

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩吃緊，農方防疫物資缺乏，農委會今天表示，畜牧口罩需求現階段沒有問題，但各農產批發市場所需，6天需要1萬2000多片口罩，本周會陸續配送到。

立法院經濟委員會今天就「花東有機農業中心建設期程與如何促進花東地區有機農業發展及運銷」進行報告，另外審查農業作業基金、農業特別收入基金。

立委邱臣遠表示，這兩周是抗疫的關鍵時期，針對農方需求的口罩，農委會應該要有標準作業程序SOP。

農委會主委陳吉仲表示，農業生產面臨很大的風險，之前已經跟經濟部申請，畜牧需求每周6萬片，透過養雞養豬等協會發放給畜牧業者，由於防疫部分因為去年非洲豬瘟疫情已經舉辦了數百場的宣導會，因此剛開始畜牧業者確實口罩吃緊，但現階段每周6萬片提供沒有問題；至於批發市場，6天需要1萬2000多片，本周會陸續配送。