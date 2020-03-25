漁工搭機來台檢疫14天 隨船進港者原船檢疫

新冠肺炎是新型病毒引起，目前仍沒有解藥，一旦染病，醫師只能透過支持性療法診治。臨床上發現，如果身體基礎條件較好，或免疫條件較占優勢，康復的機會較高！以下分享5種能抗氧化、提升免疫力的食物，都是平時很常見且容易取得的食材，民眾不妨在均衡飲食的前提下適度補充，幫自己強化體質、增加抵抗力！

2020-03-25 10:13