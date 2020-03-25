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漁工搭機來台檢疫14天 隨船進港者原船檢疫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

每年四到六月黑鮪季依賴大量外籍漁工，為避免漁船和漁工成為新冠肺炎疫情死角。農委會今天表示，新聘的漁工會依照中央疫情指揮中心指引，分為兩部份檢疫，完成14天檢疫後，才能上船工作。

立法院經濟委員會今天就「花東有機農業中心建設期程與如何促進花東地區有機農業發展及運銷」進行報告，另外審查農業作業基金、農業特別收入基金。

農委會主委陳吉仲表示，外籍漁工四五月要來，會依照指揮中心的決定，今天會在中南部找地點，讓入境漁工進行14天隔離，這費用由船公司負擔。

農委會漁業署長張致盛表示，搭機來台的外籍漁工一年來台2000人，必須居家檢疫14天才能上船；另外若是隨著漁船進港的漁工，初步規劃要原船檢疫，這方案今天下午與地方政府與衛生單位討論。

農委會 疫情 新冠肺炎

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