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補貼團客一人500國內玩 王國材：國外轉國旅

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
交通部次長王國材。記者董俞佳／攝影
交通部次長王國材。記者董俞佳／攝影

新冠肺炎疫情衝擊全球，許多旅客原本要出國，卻因疫情不得不退團。交通部規畫，原本要出國但受到疫情影響而取消的旅客，發給國旅抵用券，面額一張500元，總經費約投入10億元，行政院昨天表示支持。交通部次長王國材表示，是要把原本到國外旅遊的民眾帶到國內旅遊。

交通部次長王國材今天至立法院交通委員會備詢，會前接受媒體聯訪時表示，這項政策到底要放在紓困還是振興方案，目前還在討論中，相關法規要點也還沒出爐。

王國材表示，目前初步規畫是抵用券應用在觀光業，像是旅宿、遊樂園都可以使用，補貼給取消出團至國外旅遊的民眾，把原本國外旅遊的民眾帶進國內旅遊。

新冠肺炎 COVID-19

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