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西半部今起至周五晴朗 下周全台降雨機率偏高

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
西半部天氣都相當晴朗穩定。本報資料照片
西半部天氣都相當晴朗穩定。本報資料照片

天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天天氣主要受到偏東風及東南風的影響，位於背風側的西半部天氣都相當晴朗穩定，只有山區有局部午後陣雨發生的機會。西半部今天還要留意日夜溫差，白天溫暖可達30度左右，清晨和夜晚只有21到23度左右，仍然偏涼。

另外要留意空氣品質，擴散條件不佳加上臭氧濃度容易在中午前後升高，有機會達對敏感族群不健康的橙色提醒等級。

今天東半部天氣仍不太穩定，迎風面的關係，再加上東部外海有些雲系和水氣，使得東半部雲量偏多，容易有陣雨，出門攜帶雨具，預計中午高溫約25㺫27度。

明天也是類似的天氣，不過西半部天氣會越來越晴朗，東半部雖然雲量仍然偏多，不過也會因為外海的水氣減少，降雨機率也會降低。

他說，周五下半天則要留意另一波鋒面雲系南下，預計這波鋒面主要抵達台灣的時間是周五晚上，不過下午就陸續會有前緣雲系影響，造成北部和東北部雲量偏多，有局部短暫陣雨。周五深夜到周六，則是鋒面雲系的主要影響時間，中部以北及東北部都將有陣雨或雷雨，偶有局部較大雨勢。

周六中部以北和東北部的氣溫也會因為雲量增加和下雨的關係而下降，原本晴朗溫暖的天氣，也會轉為有點濕涼，中午氣溫也將從原本的將近30度，在周六時降到只有20度左右，要特別注意穿著的調整，以免著涼。

周日將有短暫空檔，除了東半部雲量仍然偏多之外，西半部幾乎都可以見到陽光，可以好好把握。下周一起受到下一波鋒面南下影響，北部和東北部將再轉陰雨天。而且下周台灣附近的水氣會比較多，整體降雨機率偏高，可能就沒有像本周這麼穩定了。

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