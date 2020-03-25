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看圖就懂！ 鄭明典：今天氣溫明顯上升

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO出一張衛星圖，他說，圖中紅色代表液態水，台灣上空基本上無雲。周邊海面以液態水的低雲或霧為主，只有台灣東側外海有白色的訊號，那邊有一些對流性比較高的雲。看動態，紅色低雲移動不快，而且大多環繞台灣地形，並沒有往陸地上移入的趨勢。所以，今天氣溫應該會明顯上升。圖／取自氣象局網站
中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO出一張衛星圖，他說，圖中紅色代表液態水，台灣上空基本上無雲。周邊海面以液態水的低雲或霧為主，只有台灣東側外海有白色的訊號，那邊有一些對流性比較高的雲。看動態，紅色低雲移動不快，而且大多環繞台灣地形，並沒有往陸地上移入的趨勢。所以，今天氣溫應該會明顯上升。圖／取自氣象局網站

中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO出一張衛星圖，他說，圖中紅色代表液態水，台灣上空基本上無雲。周邊海面以液態水的低雲或霧為主，只有台灣東側外海有白色的訊號，那邊有一些對流性比較高的雲。看動態，紅色低雲移動不快，而且大多環繞台灣地形，並沒有往陸地上移入的趨勢。所以，今天氣溫應該會明顯上升。

氣象局說，今天東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，午後西半部山區及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

明天、周五白天風向轉為偏南風，氣溫進一步升高，屆時全台各地的高溫普遍在28度以上，大台北及中南部地區氣溫更高；水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有小範圍降雨。

周五白天鋒面尚未抵達，然而大氣環境較不穩定，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區雲量亦開始增多，但仍以多雲到晴為主，除下雨區域外，氣溫亦偏高。

周五晚起至周六鋒面通過及東北季風增強，隨著鋒面過境，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也多；北部及東半部因其後的東北季風影響，高溫有下降趨勢。

周日至下周二東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意；29日東半部地區及北部山區，有局部短暫雨，其餘地區天氣還是多雲到晴，30日、31日水氣增多，北部平地及中南部山區也有降雨的可能，其餘地區也轉為多雲。

周六前西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度的可能性，尤其清晨機率更高一些，行車及搭機注意交通資訊。

4月1日至4月3日北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局 高溫 天氣動態

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