高溫上看32度！ 吳德榮：周六中部以北明顯轉冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周五暖氣團逐漸增強，各地多雲時晴、氣溫逐日漸升，高溫30度以上，白天熱早晚微涼；東半部偶有局部降雨的機率。金、馬易受平流霧影響，中南部晨間亦有輻射霧發生的機率。今天北部17至30度、中部19至31度、南部19至32度、東部17至30度。

周六凌晨鋒面通過，東北季風南下；中部以北及東半部轉有局部陣雨；冷空氣雖未達大陸冷氣團的強度，中部以北氣溫仍將明顯下降、天氣轉冷，部分平地降至14度左右，需注意氣溫劇烈變化；其他地區雲量略增、氣溫稍降。

周日東北季風轉乾，降雨減緩；北部轉多雲、白天偏涼，中南部多雲時晴、白天舒適，各地早晚仍微冷；東半部偶有零星降雨的機率。

下周一白天有短暫空檔，東北季風減弱，氣溫回升，西半部多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率。下周一晚起至周二東北季風略增強，北部、東半部有局部雨，北台天氣濕涼。