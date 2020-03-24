台灣太好了！ 多國網紅：不知不覺把外國人寵壞

台灣人習以為常的生活方式，在外國人眼裡卻是超級好康，法國YouTuber「酷」拍攝一段談話影片，與同是YouTuber的美國人「滷蛋」、「小飛」以及加拿大人「凱西」，一起分析來到台灣生活的「5大優點」。

「酷」首先點出台灣健保制度是世界上最健全的，連「滷蛋」、「小飛」都承認這一點，有次「滷蛋」在美國手受傷叫了救護車，收費竟2千元美金（約6萬元台幣），在美國一個月的醫療保險，等於在台灣一年費用；小飛則舉例美國的朋友出車禍，單算直升機運送就醫一趟就要15萬元美金（約450萬元台幣），總費用高達85萬元美金（約2559萬元台幣）。

第二點，四位外國人一致認同的台灣購物含稅價，「小飛」描述在美國買各種東西都要額外加稅，例如酒類20%、蔬菜2%、零食類8%，所以每當結帳時都會驚覺價錢落差非常大，這窘境在台灣不會發生。

第三點，台灣買東西很便利，隨處就有便利商店、超市，連網路購物也超方便，對比歐美國家，至少開車30分鐘才能到鄰近的賣場買到自己要的東西。

第四點，來台灣後大家都變胖了，因為太多美食，「小飛」表示，台灣人三餐是以飯、麵為主食，但在美國則是多樣化主食，像是沙拉、三明治、馬鈴薯；「凱西」也回應台灣食物好吃，但比較不健康，雖然她很愛夜市小吃，也喜歡喝珍奶，這類都屬於多油、多糖食物，全場都點頭贊同這觀點。

最後，也最重要的一點是台灣的治安好，因為歐美國家晚上治安真的比較差，通常不會有人在餐廳隨手把錢包和手機直接明擺在桌上離位，在台灣幾乎不用擔心這一點。