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環團質疑航空城計畫 桃市府：全程監督、做好環境保護

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園航空城反迫遷聯盟、環境法律人協會等民間團體今天舉行記者會，提出航空城計畫應先暫停環評，並提五大爭議。記者／林麗玉攝影
桃園航空城反迫遷聯盟、環境法律人協會等民間團體今天舉行記者會，提出航空城計畫應先暫停環評，並提五大爭議。記者／林麗玉攝影

針對環團質疑桃園航空城計畫，桃園市政府指出，航空城計畫歷經漫長審議過程，包括區段徵收的範圍等都有經過充分討論，範圍畫設具合理性、公益性與必要性，另桃機第三跑道環境影響評估案同樣經過環保署審查通過，市府未來將負起全程監督責任，要求開發單位做好環境保護，若發現有嚴重影響環境之虞，將要求停工、改善。

桃市府地政局長陳錫禎說，航空城計畫包括園區設置條例、發展綱要、航空城都市計畫都經中央各部會詳評後確認，民航局與市府也針對使用分區與徵收議題辦過全區聽證會，且已通過內政部都委會、土地徵收審議小組審議通過區段徵收範圍，範圍畫設具合理性、公益性及必要性。

針對居民搬遷安置，桃市府也訂出「先建後遷」及「就近安置」拆遷安置原則，住戶可就近在各里選安置街廓土地自行重建，或選擇以成本價購置政府興建的安置住宅，希望能維持原有鄰里關係，讓居民回到區內居住生活，與地方共享航空城的發展。

另桃園國際機場第三跑道環境影響評估案，市府環保局長呂理德則表示，該案已經在三月初經過專案小組建議修正後通過，今天將送進環評大會確認，市府將來會嚴格監督開發單位做好環境保護，並加強查核環評審查承諾事項，務求環境衝擊降到最低。

航空城 區段徵收 環評

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