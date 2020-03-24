染結核病沒治療 平均每年讓至少10人感染

今天是世界結核日，疾管署統計，結核病是台灣最重要傳染病之一，每年新發8000多人，因結核病死亡也近500人。沒接受治療者平均每年會讓10到15人感染，應予以關注。

今年全球3月24日世界結核病日延續2019主題「It's time即刻行動！」，衛生福利部疾病管制署響應主題，倡議「潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療，即刻行動！」（It's time to test and treat LTBI!）。

希望社會大眾在這個深具意義的日子，除了紀念細菌學始祖羅伯柯霍（Robert Koch）在100多年前發現結核分枝桿菌這項重大貢獻，更應關注結核病及潛伏結核感染，把握黃金時機，照顧自己健康，同時也保護身旁的人。

疾管署副署長莊人祥表示，在台灣，結核病（TB）仍是最重要的傳染疾病之一，每年新發個案數約8000多人，因結核病死亡的個案數也將近500人。透過實施都治策略、成立抗藥性結核病醫療照護團隊，並落實主動發現、個案管理及接觸者調查等，結核病發生率自2005年的每10萬人口73人降到2019年預估每10萬人口36.7人，降幅達50%。

提前在潛伏結核感染階段就介入是重要的防治策略。莊人祥說，潛伏結核感染是指感染結核後，結核菌在肺部會被肉芽組織包覆，免疫力夠時不發病的狀態。潛伏結核感染者，一生約有5至10%發病成結核病的風險，但在未發病前，給予潛伏結核感染治療，就可以有效減少9成以上發病機會。

依研究資料顯示，未接受治療的結核病個案平均每年會使10至15名接觸者受到感染，針對結核病患接觸者，以及本身具有容易造成結核病發病危險因子的族群，強而有力的預防措施可降低未來結核病發病的可能性。

2019年約有1.2萬人加入LTBI治療，預期可預防1200人未來發病成為結核病人，同時也避免因發病造成的傳播風險。

莊人祥說，結核病是可預防可治癒的疾病，潛伏結核感染者雖不具傳染力，但為維護自身及親友的健康，若民眾被通知為結核病接觸者，請踴躍配合衛生單位進行潛伏結核感染檢驗及治療。