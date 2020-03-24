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「國人齊心台灣加油」 台北101今明再度點燈向醫護致謝

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101今、明兩天再度點燈，向醫護檢疫人員致謝、打氣。圖／台北101提供
台北101今、明兩天再度點燈，向醫護檢疫人員致謝、打氣。圖／台北101提供

國內新冠肺炎確診突破兩百例 ，但相較新冠肺炎疫情在全球肆虐、猛爆增長，台灣防疫作戰的積極迅速，不只讓國人相對安心，也深獲國際肯定。現適逢防疫關鍵期，台北101為了支持醫護，於今明兩天3/24、3/25晚間6點半至10點，在大樓北面59與60樓外牆點燈打字，向醫護檢疫人員致謝並凝聚國人信心。

台北101常針對不同時事在外牆點燈打字激勵社會的正面能量，在二月初為了向防疫人員致敬，台北101也曾連續兩天在外牆打出「第一線防疫夥伴」、「醫護檢疫人員」、「謝謝您們的愛」、「台灣加油」等字樣，代表全民向辛苦的防疫人員致敬。此舉引起許多網友正面迴響，認為點燈的舉動超暖。

今、明兩天台北101大樓點燈文字將分別打上，「醫護檢疫人員」、「謝謝❤您們」、「防疫不分你我」、「我們一起面對」、「國人❤齊心」、「台灣❤加油」等六句話，再度向醫護檢疫人員傳遞全民感謝的心意。

台北101今、明兩天晚上再度點燈，為醫護檢疫人員致謝、打氣。圖／台北101提供
台北101今、明兩天晚上再度點燈，為醫護檢疫人員致謝、打氣。圖／台北101提供
台北101今、明兩天晚上再度點燈，為醫護檢疫人員致謝、打氣。本報資料照片
台北101今、明兩天晚上再度點燈，為醫護檢疫人員致謝、打氣。本報資料照片

台北101 新冠肺炎

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