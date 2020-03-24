觀光學者：雨露均霑最易贏得掌聲但別委屈品牌企業

交通部草擬觀光產業紓困2.0方案，高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨肯定交通部的高效率，說這對產業勢必是一大鼓舞。不過他也認為，除了員工薪資以外，對旅行社、旅宿業營業成本也以齊頭式補貼、或設天花板好達到雨露均霑，還有思考的空間。他說，疫情終會過去，但台灣觀光業未來要打的是國際賽，對具產業發展力、國際力的企業應有差別性的紓困方案。

劉喜臨說，因為防疫的關係，政府停止所有旅行團出團、禁止外籍旅客入境，造成產業停頓，「解鈴還需繫鈴人」，政府當然該做產業補貼，這次交通部的效率很高，要給予掌聲。他說，現在看到的紓困方案是讓所有產業有喘息的機會，建議對於有品牌效能、國際化可以打國家隊的產業，做出優於紓困的輔導。

他表示，保住中小型企業、餵飽所有員工很容易贏得掌聲，加上台灣社會有反商情結，若政府宣示把資源挹注於大企業，一定遭反彈。但另一方面，企業規模不同、成本性支出差很大，例如五星級飯店與一般旅館交的地價稅就差很多。現在設有補貼上限，對上市上櫃的觀光產業恐怕是杯水車薪。

劉喜臨指出，政府扶持觀光產業必須有自己的論述，是餵給所有人或是思考未來競爭性，要有輕重緩急及比例。疫情終究會過去，但產業要永續。他甚至認為已不具產業生態生存的業者，應輔導下架。