說農糧署賤賣公糧挨告不起訴 林佳新：法院還我清白

去年雲林菜農林佳新在政論節目上提出，農糧署賤賣公糧，並賣給大陸的中糧集團；事後農委會指示農糧署對林佳新提告，今林佳新獲得不起訴處分，林佳新接受訪問時表示，這是遲來的正義，法院終於還他清白，他也感謝檢察官認真追查。

農糧署去年告林佳新涉犯侮辱公署、加重誹謗、妨害農工商交易3罪，今天台北地檢署不起訴林佳新。

農委會農糧署表示，提告的理由是農糧署沒有賤賣公糧，也沒有把公糧賣給解放軍，但會尊重法院判決，是否會上訴，等待農糧署收到判決書後，會與農委會的法制單位律師商議，再做其他後續考量。

「我說的都是真的，為什麼要告我？」林佳新說，他所說的都是可受公評之事，他在法院審理過程中，也一一提供很多資料，所講的內容是從哪裡引據的，為什麼這麼做，他的律師認為，他講的內容都能夠查到證據，中聯集團是中國大陸的國營事業，統包一切對外收購事務，因此他律師認為這是可以受到公評的。

林佳新表示，一年多來受了很多委屈，被網軍一天到晚製圖，今天法院認證，「林佳新說話有所本」；這一年多來，每一次開庭都是雲林台北跑，一次開庭都兩三個小時，精神上的壓力，外界難以想像。

根據中糧集團的官網上顯示，中糧集團是中國最大的糧油食品進出口公司和實力雄厚的食品生產商。