新冠癱瘓呼吸系統 康復醫師現身說法

「得新冠肺炎比我分娩還難受！」曾任英國皇家全科醫師學會主席、現年60歲的克萊爾·格拉達博士歷經新冠病毒陽性確診，在完全康復後分享親身經歷說，「這是我有史以來最糟糕的體驗。」她表示，新冠病毒複製能力強大，快速取代呼吸系統原本功能，是讓人體迅速惡化的主因。

病毒複製接管細胞

根據《半島電視台》報導，格拉達確診後，開始思考病毒如何攻擊她的身體，以及為什麼讓人感到如此難受？為什麼會發燒和咳嗽？為什麼有些人會腹瀉？她說， COVID-19需要宿主，病毒基本上是一種遺傳物質，為了繁殖，它必須入侵生物的身體，沒有宿主的病毒將會自然死亡。

「病毒與細菌不同，它不需要吃，喝，排泄廢物或休息。」格拉達強調，病毒只有一項工作，那就是通過複製自身來進行增殖，但必須找到合適的宿主後才行。

新冠病毒主要通過飛沫傳播，吸入後，病毒會迅速散播到喉嚨和鼻子後方的粘膜，此時病毒將接管人們的鼻腔通道細胞，停止執行原本的功能，專注於製造更多的病毒。

免疫反應未必有害

根據《Up News Info》報導，格拉達指出，「感覺到疼痛，表示細胞處於被破壞的窘境中。」當免疫系統意識到體內有異物，仍需要一段時間才能識別它並開始反應。名為「熱原」的化學物質會通過免疫系統釋放，大腦升高溫度，發燒到攝氏37.8度或更高。

發燒有助於機體觸發免疫系統的其他部分開始工作，並為病毒創造不利的環境。值得慶幸的是，發燒、咳嗽和喉嚨痛，對大多數人來說是緩解症狀的徵兆，在5到7天內免疫系統就能夠消滅病毒，達到康復。

隨著新冠病毒攻擊肺部範圍擴散，肺部會發炎並開始充滿液體和膿液，形成肺炎。如果肺部進一步膨脹並充滿更多的液體，則患者可能需要呼吸器，如果肺部抵抗失敗，恐有死亡的危險。不過，格拉達強調，大多數人會從輕症至中症中漸漸康復，並對新冠病毒產生免疫力。

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