大雞晚啼？近6成父母遇孩子發展遲緩選擇「再看看」

伊甸基金會今公布「兒童發展知多少」 問卷調查結果，發現高達近6成的父母、親友及祖父母，在孩子出現發展遲緩狀況時，選擇以「再觀察」或「等等看，應該沒事吧？」的態度應對，但「大雞晚啼」的傳統保守心態，恐讓孩子錯失接受早療的黃金期。

伊甸基金會日前針對有0至6歲育兒經驗的照顧者進行「兒童發展知多少」 問卷調查，調查結果指出，59.9%的父母、親友及祖父母等非職業照顧者，面對出現發展遲緩的孩子，多認為「再觀察」或「等等看，應該沒事吧？」；此外，42.6%的父母因工作忙碌，每天陪孩子不足4小時。

調查也指出，孩子肢體與動作發展，是最容易被家長們忽略的項目，過半的父母選擇以再觀察的保守心態面對，遠超語言及認知類別的34.7%，以及自理能力與社會性的35.6%。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉指出，兒童的發展歷程就像是循序漸進的冒險關卡，0到6歲是成長發展關鍵，也最需要照顧者的關心、陪伴，但往往礙於現實因素、資訊取得不易、觀念落差等，導致孩子的隱形需求被忽略。

張炎玉說，伊甸投入早期療育服務超過26年，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及其家庭趕上成長步伐，呼籲家長，孩子的成長不能等，別因保守、害怕，或觀望的心態，讓他們錯失早期療育介入的機會，詳情可上伊甸基金會官網www.eden.org.tw，或電洽伊甸捐款專線0800-025-885。