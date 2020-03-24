快訊

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雞晚啼？近6成父母遇孩子發展遲緩選擇「再看看」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
伊甸今舉辦「你可以陪我嗎？兒童發展知多少」記者會，由藝人簡嫚書（右三）擔任公益大使，與6歲的慢飛天使涵涵、涵涵父母一起搭建積木城堡，並插上象徵通關挑戰的旗幟，呼籲社會大眾一起關注孩子的發展歷程。圖／伊甸基金會提供
伊甸今舉辦「你可以陪我嗎？兒童發展知多少」記者會，由藝人簡嫚書（右三）擔任公益大使，與6歲的慢飛天使涵涵、涵涵父母一起搭建積木城堡，並插上象徵通關挑戰的旗幟，呼籲社會大眾一起關注孩子的發展歷程。圖／伊甸基金會提供

伊甸基金會今公布「兒童發展知多少」 問卷調查結果，發現高達近6成的父母、親友及祖父母，在孩子出現發展遲緩狀況時，選擇以「再觀察」或「等等看，應該沒事吧？」的態度應對，但「大雞晚啼」的傳統保守心態，恐讓孩子錯失接受早療的黃金期。

伊甸基金會日前針對有0至6歲育兒經驗的照顧者進行「兒童發展知多少」 問卷調查，調查結果指出，59.9%的父母、親友及祖父母等非職業照顧者，面對出現發展遲緩的孩子，多認為「再觀察」或「等等看，應該沒事吧？」；此外，42.6%的父母因工作忙碌，每天陪孩子不足4小時。

調查也指出，孩子肢體與動作發展，是最容易被家長們忽略的項目，過半的父母選擇以再觀察的保守心態面對，遠超語言及認知類別的34.7%，以及自理能力與社會性的35.6%。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉指出，兒童的發展歷程就像是循序漸進的冒險關卡，0到6歲是成長發展關鍵，也最需要照顧者的關心、陪伴，但往往礙於現實因素、資訊取得不易、觀念落差等，導致孩子的隱形需求被忽略。

張炎玉說，伊甸投入早期療育服務超過26年，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及其家庭趕上成長步伐，呼籲家長，孩子的成長不能等，別因保守、害怕，或觀望的心態，讓他們錯失早期療育介入的機會，詳情可上伊甸基金會官網www.eden.org.tw，或電洽伊甸捐款專線0800-025-885。

捐款 語言

延伸閱讀

【親子之間】問渠／子女的房事問題

爸媽比你更頭痛！10大學齡前兒童教到讓人「崩潰」的事情

兒童保單規畫 台灣人壽籲善用333法則

劉真其實不是嬌嬌女！曾自比「孤鷹」隨時要對手好看

相關新聞

大雞晚啼？近6成父母遇孩子發展遲緩選擇「再看看」

伊甸基金會今公布「兒童發展知多少」 問卷調查結果，發現高達近6成的父母、親友及祖父母，在孩子出現發展遲緩狀況時，選擇以「...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

台華輪船齡逾30年 第二艘國輪國造客輪2023年底問世

第二艘輪國造客輪將問世。現行航行高雄-馬公航線的台華輪，船齡已超過30年，影響旅客搭乘意願。交通部航政司今天說，「新台澎...

「小螃蟹對抗大財團」 墾丁京棧大飯店首度環評卡關

墾丁後灣京棧大飯店開發爭議超過15年，因飯店基地位於陸蟹棲地熱點，被形容為「小螃蟹對抗大財團」。為保護陸蟹，2018年屏...

觀光學者：雨露均霑最易贏得掌聲但別委屈品牌企業

交通部草擬觀光產業紓困2.0方案，高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨肯定交通部的高效率，說這對產業勢必是一大鼓舞。不過他也...

新冠癱瘓呼吸系統 康復醫師現身說法

「得新冠肺炎比我分娩還難受！」曾任英國皇家全科醫師學會主席、現年60歲的克萊爾·格拉達博士歷經新冠病毒陽性確診，在完全康復後分享親身經歷說，「這是我有史以來最糟糕的體驗。」她表示，新冠病毒複製能力強大，快速取代呼吸系統原本功能，是讓人體迅速惡化的主因。 病毒複製接管細胞

必勝客披薩必點口味？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

披薩是不少人喜愛的食物，更是派對聚餐經常出現的美食，對此，有網友好奇詢問「必勝客最吃不膩的口味」，結果問題一出，老饕激推「韓式泡菜燒肉」，直呼「絕不踩雷」。

台鐵員工休假勾「國內旅遊」竟去杜拜能不能罰？

新冠肺炎升溫之際，環保署昨天遭爆員工3月去埃及旅遊，回來後確診，查看當時假單卻發現旅行地點勾選「國內」，引起輿論撻伐。昨...

林口三井OUTLET擴大 林口媒體園區新增90店鋪2024開幕

林口又將有新商場，三井不動產集團今日宣布，將在MITSUI OUTLET PARK林口旁的「林口媒

黑鮪季漁工檢疫 指揮中心要求農委會本周四提改善

每年四到六月黑鮪季依賴大量外籍漁工，為避免漁船和漁工成為新冠肺炎疫情死角。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨指揮...

爸媽比你更頭痛！10大學齡前兒童教到讓人「崩潰」的事情

還記得小時候的自己總是學不會什麼嗎？生活中許多看似簡單的小事，對什麼都還不會的學齡前兒童來說，都是一大挑戰。有些事情在成長的路上，還可以一一克服，像是吃東西不挑食、控制情緒不亂吵哭鬧等等，都是大人也在努力學習的課題；但不久就會進入學校生活的孩子，如何學會最基本的自理能力，例如擦屁股、穿衣服，往往都是父母放手前最掛念也擔憂的事。

熱門新聞

不捨劉真辭世！醫：重症機率1% 發生在她身上就是100%

九成斷郵！疫病衝擊國際郵路史上最大 取消102國家地區郵件收寄

停止轉機若疫情再持續 航空業者：只能砍人了

煙燻雞肉、薑汁燒肉！麥當勞「長堡」登場　玩IG免費吃

獨／台鐵5月1日起全面量體溫 無人站擬列車長負責引反彈

主動脈瓣狹窄不常見 醫：有胸悶暈眩速就醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。