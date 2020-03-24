台華輪船齡逾30年 第二艘國輪國造客輪2023年底問世

第二艘輪國造客輪將問世。現行航行高雄-馬公航線的台華輪，船齡已超過30年，影響旅客搭乘意願。交通部航政司今天說，「新台澎輪」預計3月底前提報行政院，後續等行政院核定後將加速推動，2023年底前汰換台華輪。

航政司說，為滿足台澎間基本民行需求，並因應澎湖未來觀光發展，交通部依照蔡英文總統去年8月視察澎湖，提示新台澎輪由中央收回建造營運的政策方向，請航港局盤點台澎間旅運及車輛、物資運送需求，在落實國輪國造政策、確保航安無虞及提升服務品質的原則下，提出「新台澎輪營運及國造案」綜合規畫。

也就是將遴選優質航商在國內建造一艘新船，提供台澎間海運客、貨運送服務，打破以往由政府委託船廠造船後再委託航商營運的既有推動模式，使航商可依營運需要設計新船，並自負盈虧、維持船舶妥善率，減少政府補貼。

航政司說，該綜合規畫經交通部3月23日邀集國發會、工程會與財政部等相關部會初審通過，預計在3月底前提報行政院，後續俟行政院核定後將加速推動，俾於2023年底前汰換台華輪。

交通部表示，現行航行高雄-馬公航線的台華輪，船齡已經超過30年，以載客為主，旺季4到9月，每趟可載250人，淡季則是130人，雖定期養護並辦理延壽工程，仍因設備已趨老舊影響旅客搭乘意願，去年8月蔡總統赴澎湖聽取地方民意後，指示交通部就汰換該船一事進行整體規畫，經航港局邀集航商、旅行社及專家研商新船最適規格及營運構想，同時拜會澎湖縣政府取得共識後，提出相關規畫報告。