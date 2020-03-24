「小螃蟹對抗大財團」 墾丁京棧大飯店首度環評卡關

墾丁後灣京棧大飯店開發爭議超過15年，因飯店基地位於陸蟹棲地熱點，被形容為「小螃蟹對抗大財團」。為保護陸蟹，2018年屏縣府、墾管處成功「以地易地」，今天環保署環評專案小組首度審查此案，但因生態調查、減汙配套不夠完備，環委決議補正再審。

後灣地區是墾丁國家公園重要的陸蟹基地，京城集團耗資15億元在後灣開發京棧大飯店，所購得的2.5公頃土地被墾管處畫為遊憩區，2008年有條件通過環評。

但建商整地過程中，環團發現有數千隻陸蟹死亡，強烈反對開發；學者也調查發現當地是陸蟹棲息熱點，建議改為生態保護區。

2018年屏縣府、墾管處以海生館1.9公頃的臨時停車場用地，交換京棧大飯店2.5公頃的私有地，行政院也核定換地計畫，是全國第一起為了生態保育而成功「以地易地」的案件。陸蟹、環團、飯店三贏，開發案得以繼續走下去，今天第一次進入環保署專案小組審查。

今天是環保署員工確診新冠肺炎後，首度召開環評會議，為加強防疫，會議規定每個人都要戴口罩、兩兩隔開坐。今出席人數相當少，相關部會僅內政部營建署派人出席。

營建署表示，目前還在走土地交換程序，主要是兩邊土地價值、面積大小、建蔽率都不同，國產署還在估價，原開發基地將變成生態保護區。

此案雖已避開陸蟹棲地熱點，環委張學文表示，開發單位以基地多為水泥、柏油路面為由未做穿越線生態調查，缺乏動物資料，「看起來開發沒問題，但這是沒資料造成的假象」。環委吳義林提醒，要注意汙水回收產生的異味問題。

最終環委決議補正再審，除了補正生態調查資料以外，還要一併提出汙水處理、空汙減量等配套措施。