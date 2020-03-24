台鐵員工休假勾「國內旅遊」竟去杜拜能不能罰？

新冠肺炎升溫之際，環保署昨天遭爆員工3月去埃及旅遊，回來後確診，查看當時假單卻發現旅行地點勾選「國內」，引起輿論撻伐。昨天下午也傳出一名台鐵員工3月初前往杜拜旅遊，雖然二採皆為陰性，不過經查假單，同樣勾選「國內旅遊」。對此，台鐵表示將依規定處分，不過真的有法可罰嗎？

打開台鐵差勤系統，出國只有休假（特休）及補休可請，點進休假那欄，會請員工勾選國內或是國外，若選國外須再勾選是否前往中國大陸，另也需要填寫前往國家，下方還有一欄事由，若空白將無法送出。

根據「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編列要點」第二點，考量各機關業務性質不同，公務人員非因公出國人員辦理請假時，應否於假單上註明前往國家級出國原因（如觀光或探親等），以涉及機關內部管理事項，為賦予彈性，並兼顧業務性質特殊機關實務需要，各機關得另訂補充規定，以為適用。經查，台鐵內部並無規定出國一定要報備。

行政院人事總處也說，公務員請假基本上適用公務人員請假規則，其中第11條，請假、公假或休假人員，應填具假單，經核准後，始得離開任所。但有急病或緊急事故，得由其同事或家屬親友代辦或補辦請假手續。

人總進一步解釋，員工出國本來就要填協國內或是國外，但其實不會特地去勾稽。環保署的個案，是因為填寫不實，但要看看是否影響機關運作，由部會自行處理。

至於台鐵案例，台鐵局回應，針對該案台鐵已在行政調查，並交由所屬段考成委員會依規定處分；台鐵也已加強與員工宣導，暫時停止非必要的出國旅遊計畫。

不過據了解，內部認為該案「灰色地帶太多」，按照台鐵既有規定，無法可罰。不過先前其他部會曾有案例，可套用公務員服務法第五條，公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為作為懲處依據。

知情人士說，台鐵員工稱國內旅遊卻到國外，沒有明確法源依據懲處，不過「沒法不代表勾國內旅遊可以被允許」，沒有照實填報確實有隱匿風險，一旦確診，反讓周邊人陷入巨大風險。

有內部人員說，台鐵是否會因為輿論撻伐做出懲處，以及懲處輕重為何，就要看台鐵怎麼考量了，「口頭告誡也是種懲處」，不過非常時期考量社會觀感也是情有可原。