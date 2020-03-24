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林口三井OUTLET擴大 林口媒體園區新增90店鋪2024開幕
林口又將有新商場，三井不動產集團今日宣布，將在MITSUI OUTLET PARK林口旁的「林口媒體園區」展開複合式商業設施開發案。預計規劃約有90間店鋪，與林口三井OUTLET現有220間店鋪整合後可達310間店鋪規模，預定於2024年開幕。
三井不動產在台商業設施開發首案林口三井OUTLET，自2016年1月開幕後今年正式邁入第五年，去年業績達67億元；2018年12月開幕的台中港三井OUTLET，年營業額達50.5億元，兩家店年營收達117.5億元，為台灣outlet龍頭。
「林口媒體園區」鄰近桃園機場捷運「A9」站走路約5分鐘，未來更加強化餐飲、大型專門店、娛樂等品牌導入。特別是國際品牌、日系品牌、OUTLET品牌商品。除了增加品牌強度，未來也將與林口三井OUTLET進行營運與服務資源整合，擴大營運版圖。
目前往返大台北地區與林口之間的公共交通工具選擇越來越多，除了有公車，加上已通車的桃園機場捷運，規劃中的巴士轉運站，擴大顧及到大台北及桃園中壢等北部地區的消費者，也更便利於觀光客到訪。開幕後將提供民眾購物、餐飲、娛樂一次滿足的需求。
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