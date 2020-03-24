黑鮪季漁工檢疫 指揮中心要求農委會本周四提改善

每年四到六月黑鮪季依賴大量外籍漁工，為避免漁船和漁工成為新冠肺炎疫情死角。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨指揮中心與地方政府視訊會議時，地方都很關心漁工能否出船，但今檢視農委會漁業署所提之計畫仍不夠完整，已要求本周四改善提出具體方案，原則上要比照機組員過境之「全隔離」原則，必須督導船公司安排適當檢疫場所並妥善照顧生活起居。

陳宗彥表示，漁工之檢疫，可分為新聘與在船上兩部分。新聘漁工入境時，要比照勞動部先前提出有關新聘移工之接機流程，要有專人帶領前往居家檢疫場所，十四天確認健康無虞，才能出海。至於船上移工，可依據漁業署既有之24小時漁船監控系統，分為有靠港和沒靠港兩部分，再依據靠港與否、相關接觸等條件，評估後續靠港籍入境作業及居家檢疫流程之訂定。

陳宗彥表示，檢疫場所的原則都是要一人一室，因此如果船上沒有符合標準的空間可做14天檢疫，就要在港口附近另安排場所。陳宗彥強調，漁工、移工檢疫原則，就如同民航局辦理機組員過境一樣，，從機場端到入境、過境、出境，都是「全隔離」的原則去辦理，檢疫完成前都不能自由行動，船公司必須負責照顧其生活起居。