蝦皮購物為醫護人員打氣！送上5,000組「百元購物金」

新冠肺炎疫情全球升溫，為了感謝第一線醫護人員的辛苦付出，蝦皮購物宣布即日起提供5,000組百元購物金，為前線的醫護人員加油打氣；同時蝦皮購物也匯集居家必備的日用品、食品、防疫商品等提供優惠，為全民抗疫做後援。

蝦皮購物推出「醫療人員我挺你、暖心購物金感謝你」活動，將提供醫療人員5,000組100元全站購物金，購物金不限店家、消費滿101元即可折抵使用，即日起至3月27日經合法立案的醫療機構皆可推派一名代表登記參加，一家機構最多可申請100組購物金。

由於大眾防疫意識高漲，近期更積極搶購民生必需品，為居家防疫做準備，蝦皮購物設立「安心在家上蝦皮」及「抗菌大作戰專區」，匯集居家必備的日用品、食品及防疫商品等提供優惠。根據蝦皮購物統計，抗菌型居家清潔用品為近期消費者著重購買的品項，包括抗菌洗衣精、居家抗菌清潔產品等2月需求成長5成，方便即食的泡麵、罐頭等也大受青睞。