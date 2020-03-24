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毛小孩吐、拉怎麼辦？獸醫師教你三步驟正確處理

聯合線上 / 記者 黃筱晴

針對寵物腸胃問題，猩猩狐狸動物醫院副院長胡瑋玲醫師建議，可以從觀察糞便、評估活動力變化、挑選腸胃保健飼料三步驟對症下藥處理。 記者 余承翰／攝影
針對寵物腸胃問題，猩猩狐狸動物醫院副院長胡瑋玲醫師建議，可以從觀察糞便、評估活動力變化、挑選腸胃保健飼料三步驟對症下藥處理。 記者 余承翰／攝影

毛小孩最讓人困擾的健康問題，「腸胃不適」絕對榜上有名，貓狗腸胃不適時最常見的症狀為嘔吐和腹瀉，但引起這兩種症狀的原因眾多，再加上如果毛小孩活動力沒有變化，很容易被家長們忽略，因而錯過早期發現、處理的黃金期。猩猩狐狸動物醫院副院長胡瑋玲醫師建議，可以從觀察糞便、評估活動力變化、挑選腸胃保健飼料三步驟對症下藥處理。

毛小孩活動力也是評估健康狀況的方式之一。 圖 Dean Wu／攝影
毛小孩活動力也是評估健康狀況的方式之一。 圖 Dean Wu／攝影

觀察糞便
胡瑋玲醫師指出，可以透過「糞便狀態是否正常」，觀察毛孩是否有腸道問題，狗狗糞便成條可撿起，貓咪糞便用貓砂鏟鏟起時可以滾來滾去，才是正常狀態。如果毛孩的大便呈顆粒狀，表示水分攝取太少，如果不愛喝水，建議可用濕食來輔助補充。建議養成每週幫毛孩量體重的習慣，準確掌握飲水量，也可幫助早期發現腸道問題。

猩猩狐狸動物醫院副院長胡瑋玲醫師。 記者 余承翰／攝影
猩猩狐狸動物醫院副院長胡瑋玲醫師。 記者 余承翰／攝影

評估活動力變化
平常也要隨時觀察毛孩的精神、食慾狀況，如果有持續嘔吐或腹瀉，記得先拍照並紀錄頻率，並回想接觸史、最近是否更換新的食物、餵哪些零食，供獸醫診斷參考。若毛孩精神活力皆正常，可暫時禁食，觀察是否改善；若活動力下降、食慾不佳，就要趕快帶至醫院檢查。像是狼犬、約克夏、沙皮、柴犬若有慢性下痢症狀，有可能是特殊腸病，更要特別注意。

選對腸胃保健飼料，也是照顧毛小孩的好方法。 圖 Dean Wu／攝影
選對腸胃保健飼料，也是照顧毛小孩的好方法。 圖 Dean Wu／攝影

挑選腸胃保健飼料
胡瑋玲醫師也提醒，若毛孩平時就容易有腸胃道敏感問題，就可以考慮使用好消化、對胃腸道有保健效果的飼料。記得挑選國際大廠牌安全認證最安心，另外則是以毛小孩喜歡為主，挑選營養均衡、適口性佳的，才能將完整營養吸收利用。針對腸胃敏感保健，可挑選含有「益生元」成分的產品，因為益生元的特性是不怕胃酸，不容易被胃腸道消化，又可以被腸道菌叢發酵，可幫助好菌成長，維持胃腸道機能。如果正在拉肚子，需使用處方飼料，則建議先與獸醫師討論。

除了選擇國際大廠牌飼料，找到毛小孩喜歡吃的飼料更是挑選的方式之一。 記者 余承翰／攝影
除了選擇國際大廠牌飼料，找到毛小孩喜歡吃的飼料更是挑選的方式之一。 記者 余承翰／攝影

除了醫師建議的方法之外，民眾在選擇腸胃保健的飼料，也可參考：
1. 選擇市面上實證有效的腸胃保健飼料
2. 是否添加益生元，有助腸道好菌、改善糞便品質?
3. 產品是否使用高消化率蛋白質、均衡營養?
4. 產品生產方式是否能保留完整的營養給腸胃易於敏感的毛孩

尊重貓與犬的習性跟需求，是品牌與飼主都關心與留意的。 圖 Dean Wu／攝影
尊重貓與犬的習性跟需求，是品牌與飼主都關心與留意的。 圖 Dean Wu／攝影

法國皇家從1968年就著重在貓犬的獨特上，尊重貓犬不同個體、不同營養需求，長期觀察貓犬習性，更與各大貓犬研究中心、獸醫等專業夥伴合作，以最嚴格的標準把關原料及產品品質，提供毛孩最安心且合適的營養方案。

了解更多法國皇家腸胃保健飼料：
乾糧https://reurl.cc/Kkxelp
濕食https://reurl.cc/3DNX69
也有貓咪的喔 https://reurl.cc/lV0Qzd

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